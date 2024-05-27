В Иркутске преподаватель работал курьером на мошенников







Установлено, что аналогичным методом «посыльный» забрал свыше 80 тысяч рублей ещё и у 72-летней иркутянки.



Возбуждены уголовные дела в рамках статьи 159 Уголовного кодекса (Мошенничество).



В Иркутске полицейские задержали 21-летнего преподавателя, оказавшегося курьером телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.Ранее с заявлением о мошенничестве в дежурную часть полиции обратилась 84-летняя пенсионерка. Он рассказала, что ей звонил незнакомец, представившийся родственником и заявил, что стал виновником ДТП, в результате которого пострадали люди. По словам звонившего, в отношении него возбуждено уголовное дело, однако избежать наказания возможно, заплатив крупную сумму денег.Пожилая женщина распереживалась, не стала перепроверять информацию, а передала пришедшему за деньгами курьеру 600 тысяч рублей.Изучив записи с камер видеонаблюдения и отследив маршрут следования молодого человека, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний преподаватель.Задержанный признался полицейским, что такой способ заработка он нашёл через популярный сервис объявлений в Интернете.