В Бурятии произошёл пожар из-за водонагревателя

Огонь повредил крышу дома
Вечером 15 апреля произошёл пожар в двухквартирном жилом доме в городе Закаменск.
На момент прибытия пожарных огнём была охвачена веранда второй квартиры дома, произошёл переход огня на кровлю.
- Возгорание было потушено в течение 24 минут. В результате пожара огнём поврежден вход в квартиру на площади 6 кв.м., повреждена кровля квартиры на площади 10 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание водонагревателя.
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Происшествия, Фото:
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