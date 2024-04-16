В Бурятии произошёл пожар из-за водонагревателя

Огонь повредил крышу дома



Вечером 15 апреля произошёл пожар в двухквартирном жилом доме в городе Закаменск.



На момент прибытия пожарных огнём была охвачена веранда второй квартиры дома, произошёл переход огня на кровлю.



- Возгорание было потушено в течение 24 минут. В результате пожара огнём поврежден вход в квартиру на площади 6 кв.м., повреждена кровля квартиры на площади 10 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание водонагревателя.



