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В Бурятии произошёл пожар из-за водонагревателя

В Бурятии произошёл пожар из-за водонагревателя
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Огонь повредил крышу дома

Вечером 15 апреля произошёл пожар в двухквартирном жилом доме в городе Закаменск.

На момент прибытия пожарных огнём была охвачена веранда второй квартиры дома, произошёл переход огня на кровлю.

- Возгорание было потушено в течение 24 минут. В результате пожара огнём поврежден вход в квартиру на площади 6 кв.м., повреждена кровля квартиры на площади 10 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание водонагревателя.

пожар

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