В Бурятии за неделю выявили семь незаконных рубок

Злоумышленники спилили более 115 кубов леса



На минувшей неделе в лесах Бурятии вновь обнаружили незаконные рубки. Всего там провели 348 рейдов и выявили семь нарушений по статье 260 Уголовного кодекса РФ. Их зарегистрировали в Кабанском, Прибайкальском, Бичурском, Иволгинском, Баргузинском, Кяхтинском и Баунтовском районах



Пятерых злоумышленников уже установили. Общий объём незаконно заготовленной древесины превысил 115 кубометров.



Материалы уже передали в ОМВД для принятия правовых решений. Кроме того, в республике зафиксировали четыре случая повреждения лесных насаждений и самовольного выкапывания деревьев: два – в Кабанском и по одному – в Селенгинском и Хоринском районах.



В республиканском агентстве лесного хозяйства напомнили: за незаконную рубку деревьев грозит административная и уголовная ответственность. «Чёрные» лесорубы рискуют лишиться свободы на 7 лет.

