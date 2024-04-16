Нарушителям грозят штрафы
В Улан-Удэ задержали четверых мужчин, которые с нарушением пробрались на железнодорожный вокзал.
Пассажиры, минуя досмотр на входе вокзала, перелезли через ограждение виадука на станции, чтобы направиться к поезду. Однако их заметили. На мужчин составили протоколы по ч. 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности», по которой предусмотрены штрафы до пяти тысяч рублей.
- Граждане нарушили требования законодательства по обеспечению транспортной безопасности, касающиеся необходимости прохождении досмотровых мероприятий при входе в помещение железнодорожного вокзала, - отметили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России.
В транспортной полиции напомнили, на вокзалах ВСЖД введена процедура досмотра ручной клади и багажа. Эта мера направлена на обеспечение безопасности людей, находящихся на объектах транспорта. Жителей призвали в обязательном порядке следовать к поезду через зону транспортной безопасности.
На вокзале Улан-Удэ пассажиры перелезли через ограждение, чтобы их не досматривали
Происшествия, Фото:
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