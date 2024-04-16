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В Забайкалье с виновника лесного пожара потребовали взыскать почти 400 тысяч

В Забайкалье с виновника лесного пожара потребовали взыскать почти 400 тысяч
Происшествия, 
Пожар тушили двое суток

В Забайкальском крае с мужчины, устроившего лесной пожар, планируют взыскать затраты на его тушение. Речь идёт о сумме почти в 400 тысяч рублей.

Установлено, что днём 14 октября 2023 года в пади Чингар Шелопугинского участкового лесничества работник коммерческой организации, выполнявшей геологоразведочные работы, топил металлическую печь в палатке. Из-за сильных порывов ветра дымоход печи опрокинулся, в результате чего загорелась палатка и сухая трава.

- В результате неосторожного обращения с огнём возник пожар, распространившийся в лесу на площади 200 гектаров. Возгорание ликвидировано спустя двое суток. В его тушении участвовали 76 человек и 26 единиц техники, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» и назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Также прокуратура района направила в суд иск и потребовала взыскать с него затраченные на тушение пожара средства в размере 369 тысяч рублей. Дело находится на рассмотрении.

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