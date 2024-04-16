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В Забайкалье грузовой поезд насмерть сбил мужчину

В Забайкалье грузовой поезд насмерть сбил мужчину
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Прокуратура проводит проверку

Ночью 16 апреля на станции Черновская в Забайкальском крае грузовой поезд насмерть сбил 42-летнего мужчину. Он переходил пути в неустановленном для этого месте.

- ️ В целях координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал Читинский транспортный прокурор Сергей Некоз. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Читинская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
смерть грузовой транспорт Забайкальский край

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