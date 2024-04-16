В Забайкалье грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Прокуратура проводит проверку



Ночью 16 апреля на станции Черновская в Забайкальском крае грузовой поезд насмерть сбил 42-летнего мужчину. Он переходил пути в неустановленном для этого месте.



- ️ В целях координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал Читинский транспортный прокурор Сергей Некоз. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.



Читинская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

