Прокуратура проводит проверку
Ночью 16 апреля на станции Черновская в Забайкальском крае грузовой поезд насмерть сбил 42-летнего мужчину. Он переходил пути в неустановленном для этого месте.
- ️ В целях координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал Читинский транспортный прокурор Сергей Некоз. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Читинская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
В Забайкалье грузовой поезд насмерть сбил мужчину
Происшествия, Фото:
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