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В Якутии уволили пилота, промахнувшегося мимо взлётно-посадочной полосы

В Якутии уволили пилота, промахнувшегося мимо взлётно-посадочной полосы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru

Проверка установила его вину

Якутская транспортная прокуратура провела проверка по факту авиационного события, произошедшего 28 декабря 2023 года с самолётом авиакомпании «Полярные авиалинии». Ан-24 выполнял рейс по маршруту Якутск - Зырянка - Среднеколымск - Якутск.

При заходе на посадку в аэропорту Зырянка самолёт отклонился от взлётно-посадочной полосы и произвёл посадку на песчаную косу реки Колыма.

На борту, по данным «Байкал-Daily», находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа.

«Проверка установила вину командира воздушного судна, - сказано в сообщении Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. - В связи с этим якутский транспортный прокурор внёс представление руководителю авиакомпании»

Представление рассмотрели и удовлетворили: командир воздушного судна уволен из авиакомпании. С лётчиками «Полярных авиалиний» провели дополнительные учебные занятия для исключения ошибок в пилотировании.

авиация "Полярные авиалинии" Якутия

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