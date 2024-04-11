Расправа произошла в ходе пьяной ссоры
В Иркутске предстал перед судом 58-летний местный житель, убивший своего приятеля.
Преступление произошло в сентябре 2023 года. В своей квартире мужчина распивал спиртные напитки с 49-летним знакомым. Вскоре между ними произошел конфликт, в ходе которого гость ударил мужчину кулаками и ногой по лицу и грудной клетке.
Тогда хозяин квартиры взял нож и ударил им в шею оппонента. Раненый истёк кровью и скончался на месте.
- На основании представленных стороной государственного обвинения доказательств коллегия присяжных заседателей единогласно вынесла обвинительный вердикт, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Суд приговорил иркутянина к 9 годам в исправительной колонии строгого режима.
Иркутянин получил 9 лет колонии за убийство приятеля
Происшествия, Фото:
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