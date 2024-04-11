Иркутянин получил 9 лет колонии за убийство приятеля

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Расправа произошла в ходе пьяной ссоры



В Иркутске предстал перед судом 58-летний местный житель, убивший своего приятеля.



Преступление произошло в сентябре 2023 года. В своей квартире мужчина распивал спиртные напитки с 49-летним знакомым. Вскоре между ними произошел конфликт, в ходе которого гость ударил мужчину кулаками и ногой по лицу и грудной клетке.



Тогда хозяин квартиры взял нож и ударил им в шею оппонента. Раненый истёк кровью и скончался на месте.



- На основании представленных стороной государственного обвинения доказательств коллегия присяжных заседателей единогласно вынесла обвинительный вердикт, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Суд приговорил иркутянина к 9 годам в исправительной колонии строгого режима.

