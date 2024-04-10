Иркутянина отправили за решётку за контрабанду леса

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мужчина действовал в составе преступного сообщества



В Иркутске осуждён местный житель, занимавшийся контрабандой лесоматериалов в составе преступного сообщества, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



С 2018 года по 2020 год иркутянин, действуя в составе преступного сообщества, незаконно переместил через таможенную границу пиломатериалы из древесины хвойных пород объёмом более 23 тысяч кубических метров, стоимостью свыше 131 млн рублей. Преступники предоставляли в таможенные органы подложные документы и недостоверные сведения о происхождении древесины. Часть дохода от незаконной реализации древесины впоследствии легализована под видом финансовых операций.



Преступников задержали сотрудники Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, уголовное дело расследовано и направлено в суд следователем транспортной полиции. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 2 ст. 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе», ч. 3 ст. 226.1 «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов», пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».



Иркутянина приговорили к шести годам колонии строгого режима и штрафом в размере 700 тысяч рублей.



