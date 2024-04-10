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Улан-удэнец избил сожительницу до смерти в её день рождения

Улан-удэнец избил сожительницу до смерти в её день рождения
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мужчина нанёс ей множество ударов руками и табуретом

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего ранее судимого мужчины, обвиняемого в убийстве.

Следствием установлено, что 15 ноября 2023 года пьяный обвиняемый, находясь дома, поссорился с сожительницей, у которой был день рождения. Он нанёс ей множество ударов руками и табуретом по голове и другим частям тела. От одного из ударов табурет сломался. В результате полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном управлении СК РФ по Бурятии.
убийство

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