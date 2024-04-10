10 апреля

09 апреля

Популярное

Жителя Бурятии отправили на принудительные работы за пьяную езду

Жителя Бурятии отправили на принудительные работы за пьяную езду
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он попался сотрудникам ГИБДД по дороге домой

Эта история началась ещё в октябре. Житель Прибайкальского района выпивал вместе с другом. Посиделки затянулись до глубокой ночи.

На следующий день мужчина взял у товарища машину и отправился домой. По дороге туда его остановили сотрудники ГИБДД. Медосвидетельствование показало, что автомобилист находился под действием алкоголя. Это очень удивило самого нарушителя, который был уверен, что уже протрезвел.

Авто отправили на специальную стоянку, а против сельчанина возбудили уголовное дело за пьяную езду, на которой он уже попадался ранее. При назначении наказания служители Фемиды учли положительную характеристику мужчины, раскаяние в содеянном, а также его семейное и материальное положение. В итоге наказание в виде лишения свободы заменили на принудительные работы и лишили прибайкальца водительских прав. Приговор уже вступил в законную силу.

принудительные работы пьяная езда уголовное дело алкоголь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В райцентре в Бурятии вспыхнула летняя кухня
В райцентре в Бурятии вспыхнула летняя кухня
Происшествия, 10.04.2024
Пожар там произошёл ранним утром
В Бурятии сбили пьяного пешехода
В Бурятии сбили пьяного пешехода
Происшествия, 10.04.2024
Наезд произошёл в тёмное время суток
Улан-удэнцев пугают загадочным «педофилом», охотящимся на детей
Улан-удэнцев пугают загадочным «педофилом», охотящимся на детей
Происшествия, 10.04.2024
Неизвестный преследовал ребёнка прямо в подъезде

В Бурятии растёт уровень киберпреступности
В Бурятии растёт уровень киберпреступности
Происшествия, 10.04.2024
Общий уровень преступности снизился
В Бурятии вора отправили в колонию особого режима
В Бурятии вора отправили в колонию особого режима
Происшествия, 10.04.2024
Наказание ужесточили по апелляционному представлению прокуратуры
В Улан-Удэ лихач на «Лексусе» оставил без света более 2000 человек
В Улан-Удэ лихач на «Лексусе» оставил без света более 2000 человек
Происшествия, 10.04.2024
Автомобилист снёс электроопору под покровом ночи

Трое жителей Бурятии спилили лес на 2,6 млн
Трое жителей Бурятии спилили лес на 2,6 млн
Происшествия, 09.04.2024
Суд конфисковал три автомобиля и две бензопилы осуждённых

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^