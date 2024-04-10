Жителя Бурятии отправили на принудительные работы за пьяную езду

Он попался сотрудникам ГИБДД по дороге домой



Эта история началась ещё в октябре. Житель Прибайкальского района выпивал вместе с другом. Посиделки затянулись до глубокой ночи.



На следующий день мужчина взял у товарища машину и отправился домой. По дороге туда его остановили сотрудники ГИБДД. Медосвидетельствование показало, что автомобилист находился под действием алкоголя. Это очень удивило самого нарушителя, который был уверен, что уже протрезвел.



Авто отправили на специальную стоянку, а против сельчанина возбудили уголовное дело за пьяную езду, на которой он уже попадался ранее. При назначении наказания служители Фемиды учли положительную характеристику мужчины, раскаяние в содеянном, а также его семейное и материальное положение. В итоге наказание в виде лишения свободы заменили на принудительные работы и лишили прибайкальца водительских прав. Приговор уже вступил в законную силу.



