Житель Бурятии едва не убил человека в гостинице

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Его осудили на 10 лет



События развернулись в июле 2023 года в одной из улан-удэнских гостиниц. Согласно материалам суда, агрессивный постоялец начал оскорблять женщину, другой мужчина решил защитить её и вступил в перепалку. После между агрессором и заступником началась драка.



В итоге первый нанёс удары потерпевшему, пытался скинуть его с лестницы с высоты второго этажа, но тот ухватился за перила. Тогда мужчина и вовсе достал нож и ударил жертву по шее.



В это время на помощь подоспела женщина и оттолкнула скандалиста, дав убежать потерпевшему. Следом она вызвала скорую помощь, чем вызвала ещё большую ярость драчуна. Он начал угрожать ей убийством, требуя отменить вызов медиков.



К счастью, пострадавшего удалось спасти. Ему остановили кровотечение, обработали рану антисептиком и полностью зашили рану. «В случае неоказания своевременной медицинской помощи мог наступить летальный исход в виду обширных кровопотерь, так как были задеты магистральные вены», - говорится в показаниях свидетеля.



Приговором Октябрьского районного суда житель Бурятии за покушение на убийство и угрозу убийством был осуждён на 10 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на срок 1 год.



С осуждённого в пользу потерпевшего в счёт компенсации морального вреда взыскано 250 тысяч рублей.



На этом история не закончилась. Осуждённый подал апелляцию. Он посчитал наказание слишком сурово. Указал, что потерпевшему был причинён лёгкий вред здоровью, за что с него взыскана компенсация морального вреда в 250 тысяч рублей, с чем он также не согласен.



Кроме того, он полагает: судом не учтено аморальное поведение потерпевшего, поскольку именно последний был виновником произошедшей ситуации. Он считает, мужчина с женщиной хотели украсть его деньги, а удар ножом был нанесён в целях самообороны.



В апелляции приводились доводы, что осуждённый является участником боевых действий. По его мнению, заслуги перед отечеством, госнаграды и благодарственные письма никак не повлияли на назначенное ему наказание.



В итоге Верховный суд ненамного смягчил наказание – житель республики осуждён на 10 лет 4 месяца с ограничением свободы на 1 год.



