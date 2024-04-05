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В Чите задержали пару, вымогавшую деньги у наркокурьера

В Чите задержали пару, вымогавшую деньги у наркокурьера
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Они шантажировали его полицией, а в итоге сами попали под следствие

В Чите полицейские задержали 48-летнюю женщину и её 38-летнего подельника за то, что они вымогали у наркокурьера 50 тысяч рублей.

По данным следствия, 30-летний местный житель снимал у женщины квартиры. Как-то раз она пришла и обнаружила в жилище свёртки и пакеты с порошком белого цвета.

Женщина поняла, что её квартиросъёмщик распространяет наркотики и отказала ему в дальнейшей аренде. А затем вместе с подельником потребовала деньги – за возврат наркотиков и за, что они не будут сообщать обо всём в полицию. Возвращение порошка полицейские квалифицировали как сбыт.

- Получив 50 тысяч рублей, злоумышленники вернули гражданину 890 граммов производного N- метилэфедрона, что квалифицировано полицейскими как сбыт наркотического средства в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Сам наркокурьер признался, что намеревался сбыть наркотические вещества в Краснокаменске. За покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере в отношении него возбудили уголовное дело. Решения суда задержанный дожидается в следственном изоляторе.

В отношении читинки и её сожителя, которые вымогали деньги с наркокурьера, возбуждено уголовное дело по статьям «Вымогательство» и «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

По местам их жительства проведён обыск. По решению суда фигуранты заключены под стражу.

наркотики вымогательство

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