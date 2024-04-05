Машинист применил экстренное торможение, но было уже поздно
Грузовой поезд врезался в автомобиль на железнодорожном переезде перегона Икабья – Сенаторский в Забайкальском крае, водитель легковушки погиб. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«Организована проверка по факту ДТП на железнодорожном переезде перегона Икабья – Сенаторский Восточно-Сибирской железной дороги. По предварительным данным, 5 апреля в 07:40 на регулируемом железнодорожном переезде водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля скончался от полученных травм», - говорится в сообщении.
Сейчас движение на участке пути восстановлено.
Проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Как сообщал «Байкал-Dailу», аналогичное ДТП произошло в Забайкальском крае 1 апреля: погиб водитель «Тойоты Королла», выехавший на железнодорожный переезд на красный сигнал.
В Забайкалье водитель автомобиля погиб при столкновении с поездом
Происшествия, Фото:
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