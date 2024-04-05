Пожар охватил два соседних участка
Вечером 4 апреля в селе Хонхолой Мухоршибирского района Бурятии произошёл пожар. На место выехали пожарных на своей технике, а также пожарный автомобиль колхоза СПК «Искра».
На момент прибытия подразделения огнём были охвачены надворные постройки двух соседних участков. Возгорание ликвидировали в течение часа.
В результате пожара сгорели надворные постройки на общей площади 90 кв.м.
Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, по предварительным данным, причиной произошедшего стала детская шалость с огнём.
В Бурятии из-за детской шалости сгорели надворные постройки
Происшествия, Фото:
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