Житель Бурятии сжёг заживо мужчину из-за спора о службе

Жестокое убийство произошло «по пьяной лавочке»



Ранее судимого жителя Бурятии, который сжёг собутыльника заживо, приговорили к 16 годам колонии.



Из судебных материалов следует, что мужчина расправился с приютившим его сельчанином. В чужом доме он иногда даже жил один, когда хозяин жилища уходил в лес.



В тот роковой день компания приятелей выпивала, поводом стала покупка новенького телефона одного из них. Двух бутылок водки им не хватило, и они купили ещё спиртное. После этого между хозяином дома и мужчиной, проживающим у него, завязался спор из-за службы в армии. Гость рассказывал, что служил и принимал участие в военных действиях, но услышал в ответ, что он всё врёт.



Мужчине это не сильно понравилось, и он схватил оппонента за грудки и несколько раз ударил кулаками. Дерущихся разнял один из приятелей, после чего хозяин дома отправился на диван спать.



Однако буйный гость не успокоился. Он с силой стал пинать лежащего мужчину по грудной клетке, при этом обут был в тяжёлую обувь. Пинал и спереди, и по спине, сломав рёбра.



«Он выкрикивал нецензурные слова, затем забежал в зал, что-то кричал, орал, после чего сказал: «Ну, сейчас я вам здесь устрою!». И с этими словами вышел из дома», - рассказала на суде свидетельница.



Вернулся мужчина с бутылкой бензина, облил им хозяина дома и поджёг зажигалкой. На диване в этот момент также сидела их знакомая, за которую схватился охваченный огнём мужчина. Они упали на пол.



«Поджигатель начал махать какой-то тряпкой, однако сделал еще хуже, так как пламя загорелось еще больше. В этот момент другой очевидец взял на кухне бидон с водой, облил нас и потушил огонь. Когда я встала, то никаких травм не было, только в некоторых местах сплавилась зимняя куртка», - рассказала позже женщина.



Мужчина же, получивший сильные ожоги, ещё был в сознании, он корчился на полу от дикой боли. Женщину, которую саму всю трясло от пережитого ужаса, накрыла его мокрым полотенцем и вызвала скорую.



Но спасти потерпевших не удалось, он скончался от обширных ожогов. Приехавшие медики лишь констатировали его смерть.



Суд признал подсудимого виновным в убийстве, совершённом общеопасным способом. Его приговорили к 15 годам лишения свободы. У осуждённого имелась непогашенная судимость, так что с учётом неотбытого наказания окончательно назначено 16 лет в колонии строгого режима.

