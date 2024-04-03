Авария произошла на улице Ботаническая
Эпичное ДТП с перевернувшимся внедорожником сняла камера наблюдения в Улан-Удэ. Автоавария произошла сегодня утром на улице Ботаническая.
На кадрах видно, как автомобиль «Джип Гран Чероки» перелетает через бордюр, дважды переворачивается и встаёт на колёса.
Лишь чудом водитель не получил никаких травм.
«По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля «Джип Гранд Чероки» не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП пострадавших нет. Автомобиль получил механические повреждения», - прокомментировали в УГИБДД по Бурятии.
На месте работают сотрудники полиции.
В Улан-Удэ на видео попало эпичное ДТП с «перевёртышем»
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