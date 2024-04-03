Пожар произошёл ночью
Ночью 3 апреля произошёл пожар в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии. Там загорелась стайка.
Когда пожарные прибыли, строение было охвачено огнём. Возгорание потушили в течение 10 минут.
- В результате пожара изнутри обгорела стайка на площади 10 кв.м., погибли один поросёнок и 15 цыплят, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрической проводки.
В Бурятии на пожаре погибли цыплята и поросёнок
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчине дали четыре месяца «строгача»
Возгорание ликвидировали оперативно
Пожар произошёл ночью
Они предлагают шубы в обмен на золото
На ней ведутся ремонтные работы
СМИ сообщили, что она отравилась неизвестным веществом
Для окарауливания возгорания ночью выставляли пост
Горит жилой дом в селе Угдан
Он сядет в колонию строгого режима
Возбуждено уголовное дело
Сельчанке пришлось раскошелиться на 72 тысячи рублей
Землетрясение произошло в акватории Байкала
С начала года их уже 20
Владельца заведения привлекли к административной ответственности
Мужчину убедили в том, что его банковские счета находятся под угрозой