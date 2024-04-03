В Бурятии на пожаре погибли цыплята и поросёнок

Пожар произошёл ночью



Ночью 3 апреля произошёл пожар в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии. Там загорелась стайка.



Когда пожарные прибыли, строение было охвачено огнём. Возгорание потушили в течение 10 минут.



- В результате пожара изнутри обгорела стайка на площади 10 кв.м., погибли один поросёнок и 15 цыплят, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрической проводки.



