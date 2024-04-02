Горит жилой дом в селе Угдан
В селе Угдан под Читой тушат горящие жилой дом и надворные постройки.
Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в 15:38.
- Из-за позднего сообщения на момент прибытия подразделений дом и надворная постройка были полностью объяты пламенем. Хозяин находился на месте, покинув горящее помещение самостоятельно, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
На данный момент пожар локализован на площади 300 квадратных метров. Распространения на соседние участки не допущено. Тушение продолжается.
В результате пожара повреждены два жилых дома, надворная постройка, баня и автомобиль. Погибших и травмированных нет. Причину возгорания устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора.
В пригороде Читы тушат пожар на площади 300 кв. метров
Происшествия, Фото:
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