В восстановительных работах занято больше 40 энергетиков
Из-за сильного порывистого ветра нарушено электроснабжение в Селенгинском районе Бурятии. Частично под отключение попал город Гусиноозёрск (его восточная часть – район Стройплощадки, 9-й мкрн, мкрн Луч и Мирный), а также посёлок Бараты, сёла Ехэ-Цаган, Ацула, Сосновка, Темник и улус Цайдам.
Энергетики работают над восстановлением электроэнергии в районе.
- Восстановительные работы осложняются точечными отключениями на линиях большой протяжённости. Кроме того, сильный ветер не позволяет энергетикам использовать гидроподъёмники (в соответствии с правилами безопасности), - сообщили в «Россети Сибирь – Бурятэнерго».
Жители района рассказали «Байкал-Daily», что сидят без света с самого утра.
В группе «Весь Гусиноозёрск» делятся фотографиями с последствиями стихийного недуга. Так, на некоторых улицах погнулись электроопоры, а на одном из зданий оторвался сайдинг.
Основную часть потребителей энергетики планируют включить до 17 часов. Ориентировочное время полного завершения восстановительных работ - сегодня в 22 часа.
Всего в работах задействовано 14 бригад в составе 45 человек и 14 единиц техники. В том числе на помощь селенгинцам направлены бригады Кабанского и Тарбагатайского РЭС.
Для электроснабжения социально значимых объектов в Гусиноозёрске задействованы три дизельных электростанции общей мощностью 1,5 МВт.
Отключения электричества из-за непогоды зафиксированы и в Джидинском районе.
В Бурятии полрайона осталось без света из-за сильного ветра
Происшествия, Фото:
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