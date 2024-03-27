В Бурятии полрайона осталось без света из-за сильного ветра

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

В восстановительных работах занято больше 40 энергетиков



Из-за сильного порывистого ветра нарушено электроснабжение в Селенгинском районе Бурятии. Частично под отключение попал город Гусиноозёрск (его восточная часть – район Стройплощадки, 9-й мкрн, мкрн Луч и Мирный), а также посёлок Бараты, сёла Ехэ-Цаган, Ацула, Сосновка, Темник и улус Цайдам.



Энергетики работают над восстановлением электроэнергии в районе.



- Восстановительные работы осложняются точечными отключениями на линиях большой протяжённости. Кроме того, сильный ветер не позволяет энергетикам использовать гидроподъёмники (в соответствии с правилами безопасности), - сообщили в «Россети Сибирь – Бурятэнерго».



Жители района рассказали «Байкал-Daily», что сидят без света с самого утра.



В группе «Весь Гусиноозёрск» делятся фотографиями с последствиями стихийного недуга. Так, на некоторых улицах погнулись электроопоры, а на одном из зданий оторвался сайдинг.



Основную часть потребителей энергетики планируют включить до 17 часов. Ориентировочное время полного завершения восстановительных работ - сегодня в 22 часа.



Всего в работах задействовано 14 бригад в составе 45 человек и 14 единиц техники. В том числе на помощь селенгинцам направлены бригады Кабанского и Тарбагатайского РЭС.



Для электроснабжения социально значимых объектов в Гусиноозёрске задействованы три дизельных электростанции общей мощностью 1,5 МВт.



Отключения электричества из-за непогоды зафиксированы и в Джидинском районе.





