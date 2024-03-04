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В Улан-Удэ пьяный водитель вёз супругу и маленького сына

В Улан-Удэ пьяный водитель вёз супругу и маленького сына
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Водитель проявил агрессию в адрес сотрудников ГИБДД

Днём в пятницу, 1 марта, в Улан-Удэ поймали пьяного водителя, который вёз жену и маленького сына.

Внимание полицейских автомобиль привлёк тем, что он был припаркован на пешеходном переходе на улице Подлесная. Сотрудники ГИБДД попросили водителя «Рено» остановиться для проверки документов.

- За рулём иномарки находился 55-летний мужчина, а в салоне – его супруга и малолетний сын. Во время беседы с гражданином стражи порядка почувствовали исходящий от него запах алкоголя и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. В ответ мужчина стал проявлять агрессию, нецензурно выражаться в адрес сотрудников ГИБДД и отказался от процедуры освидетельствования, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В отношении нарушителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Машину забрали на штрафстоянку.



Всего с начала года в Бурятии сотрудники Госавтоинспекции задержали свыше 1200 пьяных водителей. По вине нетрезвых водителей произошло 14 ДТП, в результате которых три человека погибли и 21 человек получил травмы.

ГИБДД алкогольное опьянение водители

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