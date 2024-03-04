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В Иркутской области девять человек спасли при пожаре в пятиэтажке

В Иркутской области девять человек спасли при пожаре в пятиэтажке
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
На пятом этаже стоял густой чёрный дым

Ночью 4 марта девять человек спасли на пожаре в пятиэтажном доме в городе Усолье-Сибирское.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, первые сообщения о пожаре в доме коридорного типа на улице Карла Либкнехта начали поступать около 3 часов ночи. Перепуганные жильцы пятиэтажки просили помощи, так как из-за сильного задымления на этаже они не могли покинуть свои квартиры.

К месту были направлены четыре пожарных расчёта и техника для подъёма на верхние этажи.

На момент прибытия первого подразделения из окна комнаты на пятом этаже шёл густой чёрный дым, а в коридоре верхнего этажа было сильное задымление. Самостоятельно успели выбраться на улицу два человека.

Пожарные спасли девять человек, надев на них специальные спасательные устройства. Пострадавших нет.

На ликвидацию пожара потребовалось менее пяти минут. В нежилой комнате горели вещи и мусор на площади 12 квадратных метров.

Дознаватели МЧС, опросив очевидцев и осмотрев место пожара, пришли к выводу, что вероятной причиной возгорания стало занесение открытого источника зажигания. Проводится дознание.

пожар

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