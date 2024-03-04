В Иркутской области пенсионерка погибла на пожаре из-за электрогрелки

Женщина сама пыталась потушить возгорание, но надышалась угарным газом
Короткое замыкание электрического устройства для согревания постели привело к пожару, в котором погибла пожилая жительница Иркутской области. Трагедия произошла в Усть-Уде.
Установлено, что много лет жительница частного дома использовала электрическую грелку для того, чтобы согревать постель. На этот раз старый прибор не выдержал - случилось короткое замыкание, от чего загорелись подушка и ковёр на стене.
- Судя по обстановке в доме, женщина предпринимала попытки потушить пожар с помощью ведра с водой, но получила отравление угарным газом. Очевидцы заметили, что из дома выходит дым, и вызвали пожарных. Огнеборцы потушили возгорание. К сожалению, женщину спасти не удалось, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
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