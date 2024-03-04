Водитель в момент аварии был трезв
Вечером 2 марта в Оловяннинском районе Забайкальского края водитель Nissan Pulsar насмерть сбил пешехода. ДТП произошло на региональной автодороге при подъезде к посёлку Ясногорск.
- По предварительным данным, 46-летний мужчина двигался по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеход погиб. Водитель освидетельствован, трезвый, - сообщили в Госавтоинспекции Забайкальского края.
Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
В Забайкалье водитель Nissan насмерть сбил пешехода
Происшествия, Фото:
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