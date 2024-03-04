В лесу в Улан-Удэ нашли тело девушки

В Улан-Удэ устанавливают личность девушки, чьё тело нашли в лесу. Как сообщили сегодня в пресс-службе МВД по Бурятии, тело обнаружили ещё 26 февраля в двух километрах от дома № 104 микрорайона 124.Приметы: европейской внешности, на вид 25-30 лет, рост 153 см., худощавого телосложения, волосы окрашены в рыжий цвет, ниже плеч.на внутренней поверхности правого предплечья имеется татуировка в виде розы и полумесяца.шерстяная вязаная серая кофта, чёрная кофта длинными рукавами, черные джинсы, полусапожки чёрного цвета на невысоком каблуке.Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой при наличии какой-либо информации о личности девушки сообщить в полицию Бурятии по телефонам: 8-914-638-70-77 или 102 (112).