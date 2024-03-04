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В лесу в Улан-Удэ нашли тело девушки

В лесу в Улан-Удэ нашли тело девушки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, МВД по Бурятии
Полиция устанавливает её личность

В Улан-Удэ устанавливают личность девушки, чьё тело нашли в лесу. Как сообщили сегодня в пресс-службе МВД по Бурятии, тело обнаружили ещё 26 февраля в двух километрах от дома № 104 микрорайона 124.

Приметы: европейской внешности, на вид 25-30 лет, рост 153 см., худощавого телосложения, волосы окрашены в рыжий цвет, ниже плеч.

Особые приметы: на внутренней поверхности правого предплечья имеется татуировка в виде розы и полумесяца.

Одежда: шерстяная вязаная серая кофта, чёрная кофта длинными рукавами, черные джинсы, полусапожки чёрного цвета на невысоком каблуке.



Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой при наличии какой-либо информации о личности девушки сообщить в полицию Бурятии по телефонам: 8-914-638-70-77 или 102 (112).
смерть полиция

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