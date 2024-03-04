В райцентре в Бурятии из-за детей вспыхнул заброшенный дом

Возгорание потушили ещё до приезда пожарных
Пожар произошёл вечером 3 марта в Закаменске. В 19:23 в пожарную часть № 22 поступило сообщение о возгорании в заброшенном доме на улице Совхозная.
Как выяснилось, огонь охватил лежавший в здании мусор. Потушили его ещё до приезда пожарных. Предварительная причина – детская шалость, сообщает «Закамна-инфо.24/7».
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Происшествия, Фото:
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