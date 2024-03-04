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В райцентре в Бурятии из-за детей вспыхнул заброшенный дом

В райцентре в Бурятии из-за детей вспыхнул заброшенный дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Возгорание потушили ещё до приезда пожарных

Пожар произошёл вечером 3 марта в Закаменске. В 19:23 в пожарную часть № 22 поступило сообщение о возгорании в заброшенном доме на улице Совхозная.

Как выяснилось, огонь охватил лежавший в здании мусор. Потушили его ещё до приезда пожарных. Предварительная причина – детская шалость, сообщает «Закамна-инфо.24/7».
пожар дети

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