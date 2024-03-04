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Жителя Бурятии осудили за банку с порохом

Жителя Бурятии осудили за банку с порохом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он хранил её у себя долгих девять лет

Суд признал жителя Баргузинского района Бурятии виновным в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли металлическую банку с бездымным охотничьим порохом в ограде дома сельчанина. Он признался, что порох хранил с 2014 года.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к условному лишению свободы с испытательным сроком, с возложением обязанностей, способствующих его исправлению, сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.
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