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Жительница Бурятии получила ожоги при пожаре

Жительница Бурятии получила ожоги при пожаре
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он начался из-за поджога

Всё случилось вечером 3 марта в еравнинском селе Сосново-Озёрское. В двухквартирном доме произошёл пожар.

Без пострадавших не обошлось – 40-летняя женщина получила ожоги. Её увезли в центральную районную больницу. Предварительная причина уже известна – поджог. Информация уточняется, сообщает «Еравна-инфо.24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 марта мужчина пострадал на пожаре в двухквартирном доме в Улан-Удэ. 
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