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Движение на Элеваторе в Улан-Удэ парализовало из-за ДТП

Движение на Элеваторе в Улан-Удэ парализовало из-за ДТП
Происшествия,  Фото:комитет по транспорту
На загруженном участке столкнулись грузовик и легковушка

Вечером 1 марта на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ, на дороге по направлению к площади Комсомольская, произошло ДТП. Там столкнулись легковой и грузовой автомобили, рассказали в комитете по транспорту городской администрации.

Движение на этом участке оказалось серьёзно затруднено. Водителей призвали заранее искать пути объезда. Примерно через 20 минут пробка «рассосалась».

ДТП дороги транспорт

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