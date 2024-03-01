Движение на Элеваторе в Улан-Удэ парализовало из-за ДТП

Происшествия, Фото: комитет по транспорту

На загруженном участке столкнулись грузовик и легковушка



Вечером 1 марта на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ, на дороге по направлению к площади Комсомольская, произошло ДТП. Там столкнулись легковой и грузовой автомобили, рассказали в комитете по транспорту городской администрации.



Движение на этом участке оказалось серьёзно затруднено. Водителей призвали заранее искать пути объезда. Примерно через 20 минут пробка «рассосалась».



