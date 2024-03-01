Движение на Элеваторе в Улан-Удэ парализовало из-за ДТП

На загруженном участке столкнулись грузовик и легковушка
Вечером 1 марта на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ, на дороге по направлению к площади Комсомольская, произошло ДТП. Там столкнулись легковой и грузовой автомобили, рассказали в комитете по транспорту городской администрации.
Движение на этом участке оказалось серьёзно затруднено. Водителей призвали заранее искать пути объезда. Примерно через 20 минут пробка «рассосалась».
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Происшествия, Фото:
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