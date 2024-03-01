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Бизнесмен обманывал жителей Иркутской области, нуждающихся в протезах

Бизнесмен обманывал жителей Иркутской области, нуждающихся в протезах
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Предпринимателя задержали

В Иркутской области на предпринимателя из Московской области возбудили уголовное дело, сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Мужчину подозревают в мошеннической схеме хищения бюджетных средств регионального отделения Фонда социального страхования России. Речь идёт о выплатах компенсации инвалидам за самостоятельно приобретённые технические средства реабилитации.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель заключал фиктивные договоры на поставку протезов по завышенной стоимости с гражданами-инвалидами. Также он получал доверенности на снятие денежных средств со счетов физических лиц.

Когда на банковские счета граждан поступали компенсации, предприниматель по доверенности их обналичивал и тратил на личные нужды. Протезы же инвалиды получали спустя значительное время, а их фактическая стоимость была ниже указанной в договорах поставки.

Следователи допрашивают должностных лиц фонда. Расследование уголовного дела, возбуждённого по статье «Мошенничество при получении выплат», продолжается.
мошенничество

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