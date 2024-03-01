Бизнесмен обманывал жителей Иркутской области, нуждающихся в протезах

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Предпринимателя задержали



В Иркутской области на предпринимателя из Московской области возбудили уголовное дело, сообщили в региональном следственном управлении СКР.



Мужчину подозревают в мошеннической схеме хищения бюджетных средств регионального отделения Фонда социального страхования России. Речь идёт о выплатах компенсации инвалидам за самостоятельно приобретённые технические средства реабилитации.



По данным следствия, индивидуальный предприниматель заключал фиктивные договоры на поставку протезов по завышенной стоимости с гражданами-инвалидами. Также он получал доверенности на снятие денежных средств со счетов физических лиц.



Когда на банковские счета граждан поступали компенсации, предприниматель по доверенности их обналичивал и тратил на личные нужды. Протезы же инвалиды получали спустя значительное время, а их фактическая стоимость была ниже указанной в договорах поставки.



Следователи допрашивают должностных лиц фонда. Расследование уголовного дела, возбуждённого по статье «Мошенничество при получении выплат», продолжается.

