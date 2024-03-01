Бизнесмен обманывал жителей Иркутской области, нуждающихся в протезах

Предпринимателя задержали
В Иркутской области на предпринимателя из Московской области возбудили уголовное дело, сообщили в региональном следственном управлении СКР.
Мужчину подозревают в мошеннической схеме хищения бюджетных средств регионального отделения Фонда социального страхования России. Речь идёт о выплатах компенсации инвалидам за самостоятельно приобретённые технические средства реабилитации.
По данным следствия, индивидуальный предприниматель заключал фиктивные договоры на поставку протезов по завышенной стоимости с гражданами-инвалидами. Также он получал доверенности на снятие денежных средств со счетов физических лиц.
Когда на банковские счета граждан поступали компенсации, предприниматель по доверенности их обналичивал и тратил на личные нужды. Протезы же инвалиды получали спустя значительное время, а их фактическая стоимость была ниже указанной в договорах поставки.
Следователи допрашивают должностных лиц фонда. Расследование уголовного дела, возбуждённого по статье «Мошенничество при получении выплат», продолжается.
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Происшествия, Фото:
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