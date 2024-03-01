Весь драгметалл у него конфисковали
Житель Московской области нелегально намывал золото в одной из рек на севере Бурятии, а когда решил вывезти богатство, попался на вокзале.
- В суде установлено, что в сентябре 2023 года мужчина с помощью лотка для промывки грунта незаконно добыл природное золото в Муйском районе. Золото он переплавил в шесть слитков общей массой 993,2 гр на общую сумму более 4,6 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Драгметалл мужчина повёз в Москву, где планировал продать и выручить хорошую прибыль. Рисковать с полётом на самолёте не стал, решив отправиться в столицу поездом. Однако в Северо-Байкальском районе, на станции Новый Уоян, мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. Золото у него обнаружили и изъяли.
Северобайкальский городской суд признал жителя Московской области виновным в незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов в крупном размере. Суд назначил мужчине 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
По решению суда драгоценный металл обращён в доход государства.
Житель Московской области нелегально намыл в Бурятии золото на 4,6 млн
Происшествия, Фото:
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