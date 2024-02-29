А ещё его на два с половиной года лишили прав
В середине февраля перед судом предстал житель Северо-Байкальского района Бурятии. Его признали виновным по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию»).
Как выяснилось, ранее мужчину уже оштрафовали за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. Тогда он тоже попался за рулём в нетрезвом виде. Нарушитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Дело в итоге рассмотрели в особом порядке, без судебного разбирательства. С учётом смягчающих обстоятельств – полного признания вины и наличия на иждивении четверых малолетних детей – мужчине дали 360 часов обязательных работ и на два с половиной года лишил его водительских прав. Приговор уже вступил в законную силу.
Жителя Бурятии отправили на обязательные работы за пьянство за рулём
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