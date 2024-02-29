Его не будет в течение 2 часов
29 февраля в Октябрьском районе Улан-Удэ состоится плановое отключение электроэнергии у некоторых потребителей.
По информации администрации района, с 14:00 до 16:00 света не будет по адресам:
- ул. Ключевская, 4а, 4г, 4д, 4в, 6д, 5а, 5б;
- пансионат-дом престарелых «Надежда» на ул. Сахьяновой, 5б;
- ИП Кашина, ИП Шагжитарова по ул. Ключевская, 4е;
- ИП Доржиева по ул. Ключевская, 4б;
- ИП Салдонов «Сатори» по ул. Сахьяновой, 9, 9е;
- сауна по ул. Сахьяновой, 5а.
В Октябрьском районе отключат свет
Происшествия, Фото:
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