В Октябрьском районе отключат свет

Его не будет в течение 2 часов



29 февраля в Октябрьском районе Улан-Удэ состоится плановое отключение электроэнергии у некоторых потребителей.



По информации администрации района, с 14:00 до 16:00 света не будет по адресам:

- ул. Ключевская, 4а, 4г, 4д, 4в, 6д, 5а, 5б;

- пансионат-дом престарелых «Надежда» на ул. Сахьяновой, 5б;

- ИП Кашина, ИП Шагжитарова по ул. Ключевская, 4е;

- ИП Доржиева по ул. Ключевская, 4б;

- ИП Салдонов «Сатори» по ул. Сахьяновой, 9, 9е;

- сауна по ул. Сахьяновой, 5а.

