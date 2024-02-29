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В Ангарске введён режим функционирования чрезвычайной ситуации

В Ангарске введён режим функционирования чрезвычайной ситуации
Происшествия,  Фото:пресс-служба администрации Ангарска
В округе подтвердился случай узелкового дерматита

В связи с подтверждённым заболеванием узелкового дерматита у крупнорогатого скота на одном из фермерских хозяйств в посёлке Ударник 28 февраля в Ангарском округе Иркутской области введён режим функционирования чрезвычайной ситуации. Все стадо подлежит уничтожению.

В Ангарском округе в круглосуточном режиме работает оперативный штаб при комиссии по ЧС и противопожарной безопасности. В состав штаба входят представители государственной ветеринарной службы, полиции, МЧС.

Так, уже определена зона карантина. Для недопущения распространения заразного заболевания на подъезде к ферме выставлены посты, установлены знаки, запрещающие движение. Также в ближайшее время начнут работать посты для дезобработки автотранспорта, который задействован на ликвидации чрезвычайной ситуации.

Владельцам сельскохозяйственных животных, которые уже прошли вакцинацию, необходимо соблюдать меры предосторожности. Первый этап вакцинирования крупного рогатого скота на территории округа был выполнен в период с 23 по 28 февраля. Во всех населённых пунктах животные привиты однократно. Ревакцинация – через 10 дней.

Служба ветеринарии региона организовала горячую линию для граждан по вопросам, касающимся заболевания крупного рогатого скота заразным узелковым дерматитом.

- Жителей просят не поддаваться панике, так как заболевание не несёт угрозы жизни и здоровью человека. Ветеринары отмечают, что узелковым дерматитом болеет крупный и мелкий рогатый скот (овцы, козы). Домашняя птица, голуби, воробьи, кошки, собаки не подвержены этому заболеванию, - сообщает администрация Ангарска.
Иркутская область Ангарск узелковый дерматит КРС эпизоотия

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