В прибрежном районе Бурятии обесточило райцентр и два посёлка

Без света там остались четыре сотни человек
Днём 28 февраля в Прибайкальском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Она исчезла в 15:38 в районном центре – селе Турка и двух посёлках – Соболиха и Золотой Ключ
Света одновременно лишились 396 местных жителей. Причина устанавливается. Для этого привлекли бригаду РЭС из трёх человек и задействовали одну единицу техники, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».
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Происшествия, Фото:
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