В Иркутске транспортные полицейские потушили пожар в прачечной

Сотрудники увидели возгорание по пути с работы домой



Вечером 20 февраля в Иркутске транспортные полицейские потушили пожар в прачечной до приезда пожарных.



Старший инспектор охраны общественного порядка Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте старший лейтенант полиции Дмитрий Еловский и инспектор направления исполнения административного законодательства старший лейтенант полиции Иван Морозов собирались домой после рабочего дня. В окне они увидели, что на первом этаже соседнего здания виднеется пламя. Чтобы оценить обстановку полицейские тут же отправились на место.



Оказалось, что в здании прачечной начался пожар.



- Работники химчистки показали, откуда началось задымление. Дмитрий Еловский, взяв огнетушитель, сразу направился в указанное место, за ним последовал Иван Морозов. Сотрудники распылили огнетушители и поливали пламя водой. До прибытия противопожарной службы открытое горение было потушено, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Также на помощь коллегам из линейного отдела пришли начальник специализированного отдела по обеспечению общественного порядка ЛО подполковник полиции Юрий Пирожков и его заместитель подполковник полиции Александр Поличев. Мужчины помогли выйти работникам учреждения и организовали охрану порядка снаружи.



В результате пожара никто не пострадал. Оперативные действия сотрудников транспортной полиции помогли не допустить возгорания и тяжких последствий.





