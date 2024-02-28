В Бурятии сгорел автомобиль Toyota Alphard

Происшествия, Фото: РА ГО и ЧС

Возгорание произошло в гараже



Ночью 28 февраля в Кяхте на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании дома. На момент прибытия пожарных плотный дым окутал пристроенный к жилому дому гаража. Огнём был охвачен автомобиль Toyota Alphard.



- Возгорание было потушено в течение 30 минут. В результате пожара сгорел автомобиль, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрической проводки в отсеке двигателя автомобиля.

















