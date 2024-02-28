Возгорание произошло в гараже
Ночью 28 февраля в Кяхте на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании дома. На момент прибытия пожарных плотный дым окутал пристроенный к жилому дому гаража. Огнём был охвачен автомобиль Toyota Alphard.
- Возгорание было потушено в течение 30 минут. В результате пожара сгорел автомобиль, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрической проводки в отсеке двигателя автомобиля.
В Бурятии сгорел автомобиль Toyota Alphard
Происшествия, Фото:
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