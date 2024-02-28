Обошлось без пострадавших
Ночью 28 февраля в городе Кяхта загорелся двухквартирный жилой дом. На момент прибытия пожарных огнём была охвачена кровля здания.
Пожар потушили в течение часа. Пострадавших нет.
- Члены семьи, проживающие в одной из квартир, почувствовав запах дыма, незамедлительно эвакуировались из дома. В результате пожара, сгорела кровля дома на площади 110 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрического провода освещения, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пожар тушили 16 человек и 4 единицы техники 22-го Кяхтинского отряда ГПС РБ и государственной военной пожарной команды.
В Бурятии горел двухквартирный жилой дом
Происшествия, Фото:
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