В Бурятии горел двухквартирный жилой дом

Происшествия, Фото: РА ГО и ЧС

Обошлось без пострадавших



Ночью 28 февраля в городе Кяхта загорелся двухквартирный жилой дом. На момент прибытия пожарных огнём была охвачена кровля здания.



Пожар потушили в течение часа. Пострадавших нет.



- Члены семьи, проживающие в одной из квартир, почувствовав запах дыма, незамедлительно эвакуировались из дома. В результате пожара, сгорела кровля дома на площади 110 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрического провода освещения, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Пожар тушили 16 человек и 4 единицы техники 22-го Кяхтинского отряда ГПС РБ и государственной военной пожарной команды.







