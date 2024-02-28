Прокуратура Бурятии составила портрет жертвы кибермошенников

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Самой молодой пострадавшей стала девятилетняя девочка, самой возрастной – 91-летняя пенсионерка



Прокуратура Бурятии составила среднестатистический портрет потерпевшего от интернет-преступлений.



Всего за 2023 год в республике жертвами аферистов признаны 4 283 человека.



Преимущественно ими становятся люди в возрасте от 30 до 49 лет (41,6 %), почти каждый седьмой оказался моложе: от 18 до 24 лет (13,5 %), от 25 до 29 лет (6,7 %), до 17 лет (1,2 %). 21,8 % среди пострадавших от преступлений – в возрасте свыше 60 лет и старше, 15,2 % от 50 до 59 лет.



Женщины на 62,3 % чаще становятся жертвами криминальных посягательств (2 650), чем мужчины (1 633).



- В отношении лиц, занятых трудовой деятельностью, совершены 49,4 % преступлений, безработных граждан и лиц без постоянного источника доходов – 22,9 %, пенсионеров по старости – 17,8 %, студентов и учащихся – 6,4 %, иных – 3,5 %, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Самой молодой пострадавшей на момент преступления исполнилось 9 лет, самой старшей – 91 год.

