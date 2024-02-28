28 февраля

27 февраля

Популярное

В Октябрьском районе Улан-Удэ отключат тепло

В Октябрьском районе Улан-Удэ отключат тепло
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На теплотрассах пройдут ремонтные работы

28 февраля в Октябрьском районе Улан-Удэ состоится отключение отопления и горячего водоснабжения. Причиной станет проведение ремонтных работ на тепловых сетях.

С 9:00 до 13:00 из-за ремонта и устранения утечки тепла и горячей воды не будет по адресам: ул. Ключевская, 8, 10, 12; магазин «Карри» на Ключевской, 8.

С 13:00 до 15:00 отключение коснётся домов по адресам: ул. Бабушкина, 23, 24, 27, 29, 33, 57, 114, 116, 118, 120, 122, 170, 78, 180; Пирогова, 24, 34, ИЖД, 110/1, 110/2, 112/1, 112/2, 108/1, 106/1, 106/2, 102/1, 102/2, 100/1, 100/2, 98/1, 98/2, 96/1, 94/1, 94/2, 92/1, 92/2, 90/1, 90/2, 88/1; ИП Белоколодова на ул. Бабушкина, 86; ИП Хохлова А.И. (дом престарелых), ООО «Сото» на ул. Бабушкина, 122а; СОШ №35 на Бабушкина, 31. Здесь на теплотрассе проведут ремонтные работы, сообщает администрация района.
Улан-Удэ Октябрьский район отключение тепла отключение горячей воды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителя Бурятии отправили в колонию за собранную «травку»
Жителя Бурятии отправили в колонию за собранную «травку»
Происшествия, 28.02.2024
Мужчина хранил наркотическое вещество в ограде  
Прокуратура Бурятии составил портрет жертвы кибермошенников
Прокуратура Бурятии составил портрет жертвы кибермошенников
Происшествия, 28.02.2024
Самой молодой пострадавшей стала девятилетняя девочка, самой возрастной – 91-летняя пенсионерка 
Под Иркутском в ДТП с грузовиком погиб водитель автомобиля «Ока»
Под Иркутском в ДТП с грузовиком погиб водитель автомобиля «Ока»
Происшествия, 28.02.2024
Мужчина выехал на полосу встречного движения
В Октябрьском районе Улан-Удэ отключат тепло
В Октябрьском районе Улан-Удэ отключат тепло
Происшествия, 28.02.2024
На теплотрассах пройдут ремонтные работы
В Иркутской области две фуры частично провалились под лёд
В Иркутской области две фуры частично провалились под лёд
Происшествия, 28.02.2024
Грузовики ехали по официальной переправе 
Под Иркутском пенсионер в одиночку потушил пожар
Под Иркутском пенсионер в одиночку потушил пожар
Происшествия, 27.02.2024
Из горящего дома к дедушке прибежали его внуки
В Бурятии сельчанина лишили водительских прав через суд
В Бурятии сельчанина лишили водительских прав через суд
Происшествия, 27.02.2024
В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре
Глава СКР заинтересовался ситуацией с переселенцами в Бурятии
Глава СКР заинтересовался ситуацией с переселенцами в Бурятии
Происшествия, 27.02.2024
Александру Бастрыкину доложат о ходе проведения проверки
Житель Бурятии пострадал на пожаре
Житель Бурятии пострадал на пожаре
Происшествия, 27.02.2024
Помощь оказали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии 
В нацпарке в Бурятии кто-то срубил берёзы
В нацпарке в Бурятии кто-то срубил берёзы
Происшествия, 27.02.2024
О случившемся сообщили в полицию 
В Забайкалье «чёрные» лесорубы уничтожили деревьев на 2,5 млн рублей
В Забайкалье «чёрные» лесорубы уничтожили деревьев на 2,5 млн рублей
Происшествия, 27.02.2024
Под бензопилу попадали лиственницы, сосны и берёзы
В Бурятии вовсю нарушают антикоррупционный закон
В Бурятии вовсю нарушают антикоррупционный закон
Происшествия, 27.02.2024
За год назначено штрафов на 540 тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^