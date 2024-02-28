В Октябрьском районе Улан-Удэ отключат тепло

На теплотрассах пройдут ремонтные работы



28 февраля в Октябрьском районе Улан-Удэ состоится отключение отопления и горячего водоснабжения. Причиной станет проведение ремонтных работ на тепловых сетях.



С 9:00 до 13:00 из-за ремонта и устранения утечки тепла и горячей воды не будет по адресам: ул. Ключевская, 8, 10, 12; магазин «Карри» на Ключевской, 8.



С 13:00 до 15:00 отключение коснётся домов по адресам: ул. Бабушкина, 23, 24, 27, 29, 33, 57, 114, 116, 118, 120, 122, 170, 78, 180; Пирогова, 24, 34, ИЖД, 110/1, 110/2, 112/1, 112/2, 108/1, 106/1, 106/2, 102/1, 102/2, 100/1, 100/2, 98/1, 98/2, 96/1, 94/1, 94/2, 92/1, 92/2, 90/1, 90/2, 88/1; ИП Белоколодова на ул. Бабушкина, 86; ИП Хохлова А.И. (дом престарелых), ООО «Сото» на ул. Бабушкина, 122а; СОШ №35 на Бабушкина, 31. Здесь на теплотрассе проведут ремонтные работы, сообщает администрация района.

