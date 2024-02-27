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Житель Бурятии пострадал на пожаре

Житель Бурятии пострадал на пожаре
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Помощь оказали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии

Ночью экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования в селе Петропавловка Джидинского района, получил сообщение об оказании помощи. Женщина рассказала, что к ней в окно стучится мужчина, а она находится одна дома с детьми и боится выйти.

Прибывшие на место росгвардейцы увидели там нетрезвого мужчину, находившегося в шоковом состоянии, с обожжёнными руками. Он рассказал, что в его доме по соседству произошёл пожар.

- Когда сотрудники вневедомственной охраны зашли в его дом, там горела кровать и занавески. Росгвардейцы вызвали пожарно-спасательное подразделение и скорую помощь, а сами приступили к ликвидации очага возгорания собственными силами, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.


Потушив возгорание, сотрудники вневедомственной охраны помогли погрузить пострадавшего мужчину в прибывшую карету скорой помощи. Пострадавший, 61-летний местный житель, получил ожоги и был госпитализирован в районную больницу.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

пожар Росгвардия

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