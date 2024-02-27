За год назначено штрафов на 540 тысяч рублей
В 2023 году по инициативе органов прокуратуры Бурятии к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывших госслужащих привлечены 29 должностных лиц. Общий размер наложенных штрафов составил 540 тысяч рублей. По вступившим в законную силу решениям оплачены штрафы на общую сумму 400 тысяч рублей.
По постановлениям прокуроров Октябрьского и Советского районов Улан-Удэ, Кижингинского, Кабанского районов к административной ответственности привлечены пять работодателей, не сообщившие о заключении трудовых договоров с бывшими государственными служащими налогового органа.
В Мухоршибирском и Тарбагатайском районах инициировано привлечение к ответственности руководителей муниципальных учреждений, не представивших уведомления о заключении трудовых договоров с бывшими сотрудниками районных отделов министерства внутренних дел республики.
С органами местного самоуправления организовано взаимодействие по вопросам предоставления информации об уволенных с муниципальной службы лицах.
К примеру, прокурором Курумканского района установлено, что руководителями двух муниципальных учреждений информации о трудоустройстве бывших специалистов органа опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в администрацию района не были направлены. Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 20 тысяч рублей каждый.
Проведение надзорных мероприятий продолжается.
В Бурятии вовсю нарушают антикоррупционный закон
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Под бензопилу попадали лиственницы, сосны и берёзы
За год назначено штрафов на 540 тысяч рублей
Движение быстро восстановили
Он предъявил ложные сведения о его доходах
Аферисты установили на телефон пенсионерки приложение удалённого доступа
Мужчина переночевал в квартире приятеля и прихватил шубку
Он согласился возглавить фирму для незаконного экспорта древесины за деньги
Его не будет до 17:00
В Кяхтинском районе проводятся работы по ликвидации наледи
Пожарные обнаружили мужчину спящим
На этот раз в республике тряхнуло северный район
14-летний горожанин получил ожоги
Ограничивать движение там не пришлось
Её увезли в больницу
Рецидивисту грозит до 15 лет колонии