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В Бурятии вовсю нарушают антикоррупционный закон

В Бурятии вовсю нарушают антикоррупционный закон
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
За год назначено штрафов на 540 тысяч рублей

В 2023 году по инициативе органов прокуратуры Бурятии к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывших госслужащих привлечены 29 должностных лиц. Общий размер наложенных штрафов составил 540 тысяч рублей. По вступившим в законную силу решениям оплачены штрафы на общую сумму 400 тысяч рублей.

По постановлениям прокуроров Октябрьского и Советского районов Улан-Удэ, Кижингинского, Кабанского районов к административной ответственности привлечены пять работодателей, не сообщившие о заключении трудовых договоров с бывшими государственными служащими налогового органа.

В Мухоршибирском и Тарбагатайском районах инициировано привлечение к ответственности руководителей муниципальных учреждений, не представивших уведомления о заключении трудовых договоров с бывшими сотрудниками районных отделов министерства внутренних дел республики.

С органами местного самоуправления организовано взаимодействие по вопросам предоставления информации об уволенных с муниципальной службы лицах.

К примеру, прокурором Курумканского района установлено, что руководителями двух муниципальных учреждений информации о трудоустройстве бывших специалистов органа опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в администрацию района не были направлены. Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 20 тысяч рублей каждый.

Проведение надзорных мероприятий продолжается.
прокуратура статистика

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