В центре Улан-Удэ из-за сошедшего с рельсов трамвая останавливали движение

Происшествия, Фото: Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ

Движение быстро восстановили



Сегодня, 27 февраля, в центре Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай. Инцидент случился на перекрёстке улиц Ербанова - Коммунистическая трамвай, сообщили в комитете по транспорту.



На некоторое время движение трамваев закрыто в обе стороны, но вскоре оно было восстановлено. Время простоя составило около 15 минут.

