Его не будет до 17:00
Сегодня, 27 февраля, в Октябрьском районе Улан-Удэ состоится отключении электроэнергии. Причиной стало проведение работ на линии.
По информации районной администрации, света не будет на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Пищевик». Отключение электроэнергии в СНТ запланировано с 9:30 до 17:00.
В одном из СНТ Улан-Удэ отключили свет
Происшествия, Фото:
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