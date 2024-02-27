27 февраля

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В одном из СНТ Улан-Удэ отключили свет

В одном из СНТ Улан-Удэ отключили свет
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Его не будет до 17:00

Сегодня, 27 февраля, в Октябрьском районе Улан-Удэ состоится отключении электроэнергии. Причиной стало проведение работ на линии.

По информации районной администрации, света не будет на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Пищевик». Отключение электроэнергии в СНТ запланировано с 9:30 до 17:00.
Улан-Удэ Октябрьский район отключение света

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