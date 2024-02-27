В одном из СНТ Улан-Удэ отключили свет

Его не будет до 17:00



Сегодня, 27 февраля, в Октябрьском районе Улан-Удэ состоится отключении электроэнергии. Причиной стало проведение работ на линии.



По информации районной администрации, света не будет на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Пищевик». Отключение электроэнергии в СНТ запланировано с 9:30 до 17:00.

