27 февраля

26 февраля

Популярное

Житель Бурятии стал «липовым» директором и получил уголовное дело

Житель Бурятии стал «липовым» директором и получил уголовное дело
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он согласился возглавить фирму для незаконного экспорта древесины за деньги

Бурятская таможня возбудила два уголовных дела – против предпринимателя, использовавшего чужие документы для незаконной регистрации фирмы для незаконного экспорта древесины и на предоставившего их «подставного» директора.

Началась эта история в 2022 году. Бизнесмен за вознаграждение предложил знакомому выступить в качестве формального руководителя организации – участника внешнеэкономической деятельности и предоставить документы в налоговые органы, на основании которых в ЕГРЮЛ внесли сведения о фиктивном директоре.

Последний с момента внесения записей в единый государственный реестр юрлиц не осуществлял финансово-хозяйственную, организационно-распорядительную и другую управленческую деятельность в компании и не планировал этого делать

Теперь мужчине придётся ответить по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса РФ («Незаконное предоставление документов для образования юридического лица»). Наказание по ней предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы либо иного дохода осуждённого до одного года, или же до двух лет исправительных работ. А предпринимателя ждёт наказание по части 1 статьи 173.1 УК РФ («Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах»).

уголовное дело Таможня экспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На юге Бурятии вода залила автодорогу
На юге Бурятии вода залила автодорогу
Происшествия, 27.02.2024
В Кяхтинском районе проводятся работы по ликвидации наледи
В Бурятии произошло «неощутимое» землетрясение
В Бурятии произошло «неощутимое» землетрясение
Происшествия, 27.02.2024
На этот раз в республике тряхнуло северный район
В Бурятии наледь вышла на региональную трассу
В Бурятии наледь вышла на региональную трассу
Происшествия, 27.02.2024
Ограничивать движение там не пришлось
Улан-удэнца, убившего прохожего, приговорили к 9 годам колонии
Улан-удэнца, убившего прохожего, приговорили к 9 годам колонии
Происшествия, 26.02.2024
Молодой человек расправился с мужчиной после потасовки 
На севере Бурятии упавший трал перекрыл дорогу
На севере Бурятии упавший трал перекрыл дорогу
Происшествия, 26.02.2024
Там пришлось остановить движение
В Бурятии пенсионерку спасли из закрытой квартиры
В Бурятии пенсионерку спасли из закрытой квартиры
Происшествия, 26.02.2024
Для этого спасателям пришлось взламывать дверь
Под Иркутском спасатели сняли с дерева застрявшего мужчину
Происшествия, 26.02.2024
Специалист по обрезке деревьев застрял на высоте 10 метров
В Иркутской области 20-летнего закладчика приговорили к шести годам
В Иркутской области 20-летнего закладчика приговорили к шести годам
Происшествия, 26.02.2024
Молодой человек не успел распределить наркотики по тайникам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^