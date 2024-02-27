Житель Бурятии стал «липовым» директором и получил уголовное дело





Бурятская таможня возбудила два уголовных дела – против предпринимателя, использовавшего чужие документы для незаконной регистрации фирмы для незаконного экспорта древесины и на предоставившего их «подставного» директора.Началась эта история в 2022 году. Бизнесмен за вознаграждение предложил знакомому выступить в качестве формального руководителя организации – участника внешнеэкономической деятельности и предоставить документы в налоговые органы, на основании которых в ЕГРЮЛ внесли сведения о фиктивном директоре.Последний с момента внесения записей в единый государственный реестр юрлиц не осуществлял финансово-хозяйственную, организационно-распорядительную и другую управленческую деятельность в компании и не планировал этого делатьТеперь мужчине придётся ответить по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса РФ («Незаконное предоставление документов для образования юридического лица»). Наказание по ней предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы либо иного дохода осуждённого до одного года, или же до двух лет исправительных работ. А предпринимателя ждёт наказание по части 1 статьи 173.1 УК РФ («Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах»).