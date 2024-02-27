На юге Бурятии вода залила автодорогу

Происшествия, Фото: пресс-служба минтранса РБ

В Кяхтинском районе проводятся работы по ликвидации наледи



В Кяхтинском районе Бурятии на 38-40 км автодороги Мурочи – Малая Кудара произошёл выход воды и наледи на проезжую часть. Проезд для транспорта обеспечен.



Как сообщает министерство транспорта РБ, вчера на участке велись работы по обеспечению водоотвода. Движение для транспорта не ограничено.



В трёх населённых пунктах Кяхтинского района также продолжаются работы по ликвидации последствий выхода наледи.



Вчера, 26 февраля, в селе Ара-Алцагат проводилась работа по расчистке русла. Было задействовано 6 человек местного населения. Также работала техника: грейдер, трактор-погрузчик. В селе Усть-Дунгуй проводилась работа по расчистке канала от шуги и очистка мостика от наледи. Работали 50 человек местного населения, в общей сложности пройдено 1000 метров русла. В селе Кудара-Сомон проводилась работа по расчистке канала от шуги. Работали 12 человек местного населения, осуществлялся подвоз грунта для отсыпки дамбы, всего было задействовано 5 единиц техники.



По информации администрации Кяхтинского района, на сегодня запланированы работы по расчистке стока воды по руслу.

