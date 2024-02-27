На юге Бурятии вода залила автодорогу

В Кяхтинском районе проводятся работы по ликвидации наледи
В Кяхтинском районе Бурятии на 38-40 км автодороги Мурочи – Малая Кудара произошёл выход воды и наледи на проезжую часть. Проезд для транспорта обеспечен.
Как сообщает министерство транспорта РБ, вчера на участке велись работы по обеспечению водоотвода. Движение для транспорта не ограничено.
В трёх населённых пунктах Кяхтинского района также продолжаются работы по ликвидации последствий выхода наледи.
Вчера, 26 февраля, в селе Ара-Алцагат проводилась работа по расчистке русла. Было задействовано 6 человек местного населения. Также работала техника: грейдер, трактор-погрузчик. В селе Усть-Дунгуй проводилась работа по расчистке канала от шуги и очистка мостика от наледи. Работали 50 человек местного населения, в общей сложности пройдено 1000 метров русла. В селе Кудара-Сомон проводилась работа по расчистке канала от шуги. Работали 12 человек местного населения, осуществлялся подвоз грунта для отсыпки дамбы, всего было задействовано 5 единиц техники.
По информации администрации Кяхтинского района, на сегодня запланированы работы по расчистке стока воды по руслу.
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Происшествия, Фото:
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