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Улан-удэнца, убившего прохожего, приговорили к 9 годам колонии

Улан-удэнца, убившего прохожего, приговорили к 9 годам колонии
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Молодой человек расправился с мужчиной после потасовки

28-летнему улан-удэнца суд признал виновным в убийстве прохожего. Его приговорили к девяти годам лишения свободы.

Как сообщал «Байкал-Daily», расправа произошла 1 октября 2023 года в вечернее время. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле своего дома на улице Норильская из-за незначительного повода поссорился и подрался со случайным прохожим. После потасовки он зашёл домой, взял нож, вернулся на улицу и стал искать недавнего противника.

Увидев его возле одного из магазинов, злоумышленник напал на мужчину и нанёс ножом два удара по различным частям тела. 33-летний потерпевший спустя непродолжительное время скончался от полученных повреждений. Убийцу вычислил благодаря видеозаписям, изъятым в магазине, где он после совершенного преступления приобретал спиртное.

- Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии. 
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