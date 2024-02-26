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На севере Бурятии упавший трал перекрыл дорогу

На севере Бурятии упавший трал перекрыл дорогу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Там пришлось остановить движение

В группе «Северобайкалье-инфо.24/7» предупредили, что на участке трассе «Кичера – Нижнеангарск» в Северо-Байкальском районе, у поворота на СОТ «Байкал», закрыто движение. Причина тому – упавший трал, который перегородил дорогу.

Информацию об этом уже передали компании, отвечающей на трассу. Её предстоит посыпать. На место должны отправить технику, чтобы помочь тралу подняться.
дороги

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