Там пришлось остановить движение
В группе «Северобайкалье-инфо.24/7» предупредили, что на участке трассе «Кичера – Нижнеангарск» в Северо-Байкальском районе, у поворота на СОТ «Байкал», закрыто движение. Причина тому – упавший трал, который перегородил дорогу.
Информацию об этом уже передали компании, отвечающей на трассу. Её предстоит посыпать. На место должны отправить технику, чтобы помочь тралу подняться.
На севере Бурятии упавший трал перекрыл дорогу
Происшествия, Фото:
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