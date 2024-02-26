На севере Бурятии упавший трал перекрыл дорогу

Там пришлось остановить движение



В группе «Северобайкалье-инфо.24/7» предупредили, что на участке трассе «Кичера – Нижнеангарск» в Северо-Байкальском районе, у поворота на СОТ «Байкал», закрыто движение. Причина тому – упавший трал, который перегородил дорогу.



Информацию об этом уже передали компании, отвечающей на трассу. Её предстоит посыпать. На место должны отправить технику, чтобы помочь тралу подняться.