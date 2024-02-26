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В Забайкалье без вести пропавшего подростка нашли погибшим

В Забайкалье без вести пропавшего подростка нашли погибшим
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Его тело и ещё один труп обнаружили в опрокинувшемся ВАЗе

В Забайкалье нашли погибшим 15-летнего подростка, который ранее числился как без вести пропавший. Его тело обнаружили в опрокинувшейся машине под мостом – на 161-ом километре автодороги «Дарасун – госграницы с МНР». Об этом сообщили в краевом управлении МВД.



Мёртвый подросток находился в салоне ВАЗа. В авто был ещё один погибший – 36-летний мужчина. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия по выяснению обстоятельств трагедии. У машины, судя по фото с места – серьёзные механические повреждения. 
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