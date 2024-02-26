В Забайкалье без вести пропавшего подростка нашли погибшим





В Забайкалье нашли погибшим 15-летнего подростка, который ранее числился как без вести пропавший. Его тело обнаружили в опрокинувшейся машине под мостом – на 161-ом километре автодороги «Дарасун – госграницы с МНР». Об этом сообщили в краевом управлении МВД.Мёртвый подросток находился в салоне ВАЗа. В авто был ещё один погибший – 36-летний мужчина. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия по выяснению обстоятельств трагедии. У машины, судя по фото с места – серьёзные механические повреждения.