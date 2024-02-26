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В Бурятии осудили мужчину, перевозившего золото на 3 с лишним миллиона

В Бурятии осудили мужчину, перевозившего золото на 3 с лишним миллиона
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина собирался отправить золото в Ингушетию

УФСБ России по Бурятии пресечена попытка организовать гражданином России канал незаконной транспортировки драгоценных металлов из Бурятии в Республику Ингушетия для последующего сбыта.

- В результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий в городе Северобайкальск при перевозке у гражданина изъято 682 грамма незаконно добытого природного золота стоимостью 3 309 102,19 рублей, которое он добыл и перевозил в Республику Ингушетия в целях сбыта, - сообщили в сообщили в УФСБ России по Бурятии.

По данному факту следственным отделом УФСБ России по Бурятии в отношении фигуранта возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов».

Суд признал мужчину виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу.
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